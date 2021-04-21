Чем успел отметиться в Петербурге самый богатый вице-губернатор Максим Соколов

Чем успел отметиться в Петербурге самый богатый вице-губернатор Максим Соколов
Максим Соколов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Максим Соколов стал самым богатым вице-губернатором Петербурга. В Смольном он отвечает за инвестиции, промышленную политику, туризм и сферу транспорта. В Северной столице чиновник работает почти полтора года.

Как писала Gazeta.SPb, в 2020-м году вице-губернатор заработал почти 18 млн рублей. Отмечалось, что он владеет квартирой, долей еще в двух квартирах, долей земельного участка, двумя нежилыми помещениями и долями еще в двух.

На уровне Петербурга вице-губернатор распоряжается еще более серьезными суммами. В конце 2019-го года, когда стало известно о назначении Максима Соколова, сообщалось, что чиновник приходит в Петербург на проекты, на которые выделяют более полутриллиона рублей. Среди них отмечали – широтную магистраль, проектирование новых станций метро, вторую очередь Пулково, привод иностранных лоукостеров.

Сейчас при Соколове успели создать АО «Метрострой Северной столицы», 65% акций которого получил Смольный. Именно эта компания теперь будет заниматься строительством метро в Петербурге. Прежняя компания ОАО «Метрострой» проходит процедуру банкротства.

С приходом нового вице-губернатора в Петербурге была анонсирована транспортная реформа. Ее суть – отказаться от коммерческих перевозок в пользу социальных маршрутов. Изменения вызывали множество вопросов, от экологии до способности обеспечить город нужным количеством транспорта. Коронавирус поставил реформу на «паузу» и дал Смольному время проработать план действий.

В марте в Северной столице дали старт строительству широтной магистрали. Первый этап предполагает строительство Витебской развязки.

Напомним, что в конце 2019-го года стало известно о том, что в кресло одного из вице-губернаторов Петербурга сядет бывший министр транспорта Максим Соколов. Он уже работал в Смольном при губернаторе Валентин Матвиенко. Сначала он был председателем комитета по инвестициям и стратегическим проектам, а затем занял должность председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Он курировал также приход в Петербург нескольких автозаводов, строительство ЗСД и других проектов.

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