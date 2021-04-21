Анна Семенович мечтает обзавестись квартирой в Стамбуле

Анна Семенович мечтает обзавестись квартирой в Стамбуле
В будущем её родители тоже смогут жить в этой квартире во время отдыха. Фото: instagram.com/ann_semenovich/

Певица Анна Семенович мечтает купить квартиру в Турции. Однако покупка отложилась из-за закрытых границ.

Телеведущая была в Стамбуле, и он ей очень понравился. От покупки квартиры её разделял то плотный график работы, то пандемия.

Анна отметила, что недвижимость всегда в эквиваленте, а квартира будет хорошим вложением средств. В будущем её родители тоже смогут жить в этой квартире во время отдыха.

Помогает сделать правильный выбор риэлтор. Певица уже осмотрела десяток квартир, но ни на чём не остановилась. Она ждёт, когда границы откроют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что принц Гарри сбежал к Меган Маркл перед днем рождения королевы, наткнувшись на холодных родственников. Это означает, что принц Гарри покинул семью, не дождавшись дня рождения королевы Елизаветы II. 21 апреля ей исполняется 95 лет.

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