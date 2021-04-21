Анна Семенович мечтает обзавестись квартирой в Стамбуле

В будущем её родители тоже смогут жить в этой квартире во время отдыха. Фото: instagram.com/ann_semenovich/

В будущем её родители тоже смогут жить в этой квартире во время отдыха. Фото: instagram.com/ann_semenovich/

Певица Анна Семенович мечтает купить квартиру в Турции. Однако покупка отложилась из-за закрытых границ.

Телеведущая была в Стамбуле, и он ей очень понравился. От покупки квартиры её разделял то плотный график работы, то пандемия.

Анна отметила, что недвижимость всегда в эквиваленте, а квартира будет хорошим вложением средств. В будущем её родители тоже смогут жить в этой квартире во время отдыха.

Помогает сделать правильный выбор риэлтор. Певица уже осмотрела десяток квартир, но ни на чём не остановилась. Она ждёт, когда границы откроют.

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