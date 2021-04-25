Верующие праздную Вербное воскресенье

Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье — праздник Входа Господня в Иерусалим. Традиционно он наступает за неделю до Пасхи и предшествует Страстной неделе.

В воскресенье, 25 апреля, богослужения пройдут во всех церквях России. Как сообщил ТАСС со ссылкой на слова председателя информационной комиссии Московской городской епархии священника Александра Волкова, мероприятия пройдут в обычном режиме.

В этот день в храмах принято раздавать христианам распустившиеся вербные ветви и совершать их освещения. Вербой в России заменяют пальмовые ветви, которыми Господа приветствовали жители Иерусалима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пасхальные службы в Петербурге пройдут с дезинфекцией икон.