Синоптик предупредил метеозависимых людей о приходе магнитных бурь

В этот период необходимо больше времени посвящать отдыху. Фото: pixabay.com

В этот период необходимо больше времени посвящать отдыху. Фото: pixabay.com

В европейской части России наблюдаются магнитные бури, которые могут вызывать недомогание. Об предупредил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Природное явление даст о себе знать утром и закончится только поздним вечером, когда влияние бури будет незначительным.

«Второй день подряд потоки солнечного ветра делают геомагнитное поле возмущённым, и временами это возмущения усиливаются до уровня слабых магнитных бурь», — написал синоптик в своем Facebook.

По словам Леуса, ко вторнику геомагнитное поле ожидается спокойным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге температура воздуха составит 5-7 градусов тепла, по области потеплеет до +8. Такие значения на 3-4° ниже нормы.