Синоптик предупредил метеозависимых людей о приходе магнитных бурь

В европейской части России наблюдаются магнитные бури, которые могут вызывать недомогание. Об предупредил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
Природное явление даст о себе знать утром и закончится только поздним вечером, когда влияние бури будет незначительным.
«Второй день подряд потоки солнечного ветра делают геомагнитное поле возмущённым, и временами это возмущения усиливаются до уровня слабых магнитных бурь», — написал синоптик в своем Facebook.
По словам Леуса, ко вторнику геомагнитное поле ожидается спокойным.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге температура воздуха составит 5-7 градусов тепла, по области потеплеет до +8. Такие значения на 3-4° ниже нормы.