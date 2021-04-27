Повышенный риск смерти и открытый для туристов Кипр – новое о коронавирусе в России и мире

В России первый компонент вакцины получили почти 12 млн человек. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В России первый компонент вакцины получили почти 12 млн человек. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В мире продолжается кампания по массовой вакцинации населения. В России первый компонент прививки получили 12 млн человек. Страна начинает массовые поставки в Индию, где произошел всплеск новой коронавирусной инфекции.

В мире ситуация с COVID-19 остается непростой. Пока одни страны вводят локдаун, другие открывают границы.

Так, власти Кипра заявили, что в стране готовы принимать туристов, которые сделали прививку от коронавируса – в том числе тех, кто вакцинировался «Спутником V». Предполагается, что таким туристам не нужен будет отрицательный результат теста на коронавирус.

О путешественниках пока думать не приходится Турции. Там из-за коронавируса введен локдаун. Он будет действовать с 29 апреля по 17 мая. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Общественный транспорт будет работать при загруженности в 50%, а междугородние поездки могут осуществляться только по разрешению.

Тяжелая ситуация с COVID-19 складывается и в Индии. Туда Россия направляет партию вакцины «Спутник V». Первые дозы препарата Индия получит 1 мая. Ожидается, что Индия станет одним из ключевых производителей российского препарата.

Европа пока только размышляет о покупке российской вакцины. Ранее канцлер Ангела Меркель сообщила, что Берлин закупит препарат, если он будет сертифицирован в ЕС.

Власти Бразилии уже окончательно одобрили производство вакцины против COVID-19 «Спутник V» на территории страны.

Пока власти разных стран думают о вакцинации, ученые продолжают изучать последствия, которыми грозит пациентам новая коронавирусная инфекция. Так, американские исследователи пришли к выводу о том, что в течение шести месяцев после диагностирования COVID-19 пациенты подвергаются наивысшему риску смертности. В это время риск смертности у таких пациентов увеличивался до 60%.