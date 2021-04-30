Декан СПб ГУГА мог брать взятки за прием абитуриента без вступительных экзаменов

Декан СПб ГУГА мог брать взятки за прием абитуриента без вступительных экзаменов
Декану грозит реальный срок. Фото: pixabay.com

Речь идет о взятке в 60 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге декана Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации обвиняют в получении взяток. Расследование уголовного дела о дополнительном эпизоде преступления уже закончилось, о чем сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе СЗ СУ на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, декан действовал в сговоре с преподавателем цикловой комиссии. Они получили как минимум одну взятку от абитуриента в размере 60 тысяч рублей. Заплатив эту сумму, будущий студент мог не сдавать вступительные экзамены.

Материалы уголовного дела направили в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Напоминаем, что ответственность также может понести студент-взяточник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчину, давшего взятку полицейскому, оштрафовали на миллион рублей.

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Декан СПб ГУГА мог брать взятки за прием абитуриента без вступительных экзаменов
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