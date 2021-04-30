Емельянов заверил, что нацпроект «Образование» в Ленобласти будет реализован в срок

Ни о каких срывов сроков реализации речи не идет, уверяет политик.

Зампред правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов заявил, что национальный проект «Образование» в регионе будет реализован качественно и в срок. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Online47.

Министерство просвещения РФ заявило, что в некоторых регионах страны могут не успеть реализовать задуманное. Как уверяет Емельянов, в этот список Ленинградской области не входит – она находится в «зеленой» зоне Рособрндзора. При этом он добавил, что есть ряд сложностей, с которыми сталкиваются регионы, но они все равно не помешают добиться поставленных целей.

«Например, совместные торги региона с муниципальными образованиями в части закупки оборудования и другой техники по заявленным программам»,

— отметил Николай Емельянов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге финансирование нацпроектов увеличится на 32 млрд рублей в следующем году.