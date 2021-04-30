Пятничным вечером петербуржцы застряли в 7-балльных пробках

Пятничным вечером петербуржцы застряли в 7-балльных пробках
Вечерние пробки в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

На дорогах Петербурга снова образовались серьезные заторы. Автомобилисты застряли в 7-былльных пробках еще до наступления «часа пик».

Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18 часам пробки на городских трассах оцениваются в 7 баллов. Спустя час ситуация «улучшится» на балл. К 9 часам вечера пробки спадут до 3-х баллов.

Самое плотное движение наблюдается на КАД. Пробка на внутреннем кольце в районе развязки с проспектом Косыгина составила более 4,5 км. Также красным отмечено ЗСД на пересечении с Благодатной улицей, а также на платной трассе, которая проходит по Васильевскому и Крестовскому островам.

Центр города также окрасился в красный цвет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским автомобилистов настигли пробки и утром. Некоторые центральные улицы Петербурга перекрыли из-за репетиции парада Победы, поэтому образовались заторы.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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