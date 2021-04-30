В Ленобласти расцветают редкие растения, занесенные в Красную книгу

Местных жителей просят не срывать их, а также не покупать у тех, кто ими торгует.

В Ленинградской области начали произрастать три красивоцветущих вида с ранним весенним цветением, занесенные в Красную книгу России. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Речь идет о простреле весеннем, простреле луговом и простреле обыкновенном. Их еще принято называть сон-трава. Эксперты отмечают, что во время майских праздников граждане активно выбираются на природу и могут сорвать редкие растения, чего нельзя допускать. Они просят людей не участвовать в сборах, а также не приобретать букеты дикоросов. Специалисты добавляют, что ответственность за это предусмотрена не только для тех, кто продает, но и для тех, кто покупает.

Размер штрафа составлять до пяти тысяч рублей.

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