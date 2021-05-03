Эко-повестка Петербурга: в Ольгино на деревьях выросла «борода» из влажных салфеток, а горожанам предлагают оценить качество уборки улиц

Эко-повестка Петербурга: в Ольгино на деревьях выросла &#171;борода&#187; из влажных салфеток, а горожанам предлагают оценить качество уборки улиц
Внезапно образовавшаяся гора мусора в Уткиной Заводи. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В историческом районе Северной столицы Ольгино на берегу Финского залива заметили огромное скопление мусора. Деревья буквально облеплены ошметками отходов.

Петербуржцы забили тревогу 2 мая: большие кучи мусора, при ближайшем рассмотрении похожего на влажные салфетки, обнаружили не только на земле, вперемешку с пляжным песком, камнями и ветками, — цепкие «колтуны» из мокрой ткани плотно опутали стволы деревьев, повиснув на них.

Горожане предполагает, что экологическая катастрофа районного масштаба стала очевидной после разлива: мусор принесла вода и непогода, а после, когда волны улеглись, на берегу остались следы деятельности человека. Рядом с пляжем расположена труба очистных сооружений, которая, как считают местные жители, и является источником загрязнений, передает «Фонтанка».

Известно, что пляж на побережье Лахты не убирается годами: в 2019-м подобная ситуация уже происходила. Тогда районная администрация объяснила, что территорию захламили сами граждане. Но людей с мусорными мешками, собирающих отходы, на пляже в Ольгино видят только в дни городских субботников. Кто понесет ответственность за регулярное загрязнение природной территории — неизвестно. Пока же страдают только экология и петербуржцы — смотреть на берег залива без слез невозможно.

Отметим, что темы скопления и вывоза мусора, как и тема уборки территорий, чрезвычайно актуальны для Петербурга. В первую очередь, правилами утилизации отходов пренебрегают сами жители Северной столицы. Так, недавно в Мурино заметили предприимчивого жителя, который выгулял свою собаку прямо на балконе, а затем буднично выкинул за парапет пакет с мусором.

Очевидцы засняли действия жителя. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Иногда вред природе и порядку наносят в промышленных масштабах. К примеру, в промзоне Уткина Заводь в Невском районе «выросла» гора строительного мусора. Причем местные жители отмечают, что это не первый подобный случай в этом месте. А в начале апреля на Волхонском шоссе под Петербургом представители Росприроднадзора по выявили 10-метровую гору отходов. Частная компания заполонила строительными отходами, оргтехникой и арматурой больше 10 гектаров.

В то же время отсутствие своевременной уборки в городе и Ленобласти иногда становится следствием недостаточно эффективной работы коммунальных служб. Особенно актуальной эта тема становится зимой, когда снежные массы создают реальные препятствия для передвижения гражданам и транспорту. Совсем недавно правоохранители Петербурга вскрыли крупное мошенничество при уборке дорог, которое, несомненно, отражалось на качестве работ.

В Смольном стараются контролировать уборку и следить за мнением горожан. Сейчас на сайте Комитета по благоустройству проходит онлайн-голосование, в котором каждый житель Северной столицы может оценить подготовку своего района к теплому сезону. Пройти опрос совсем не затруднительно, — процедура займет около трех минут. Высказать свое мнение горожане могут до 10 мая.

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