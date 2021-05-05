На Черниговской загорелось нежилой здание

На Черниговской загорелось нежилой здание
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Спасатели приехали на место инцидента довольно быстро.

На Черниговской улице сегодня, 5 мая, загорелся нежилой дом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось в неэксплуатируемом здании – в нем загорелся чердак. Недалеко от дома находится пожарная часть, так что спасатели прибыли на место инцидента довольно быстро. Они оперативно потушили огонь, в результате происшествия, кажется, никто не пострадал.

Пока непонятно, что стало причиной пожара и каковы его последствия. Это только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Комендантском целый час тушили пожар в парадной. На ликвидацию возгорания потребовалось около одного часа.

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