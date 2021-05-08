В США усомнились в официальных данных о смертности от COVID-19

Эксперты собрали таблицу с 20 странами с самыми высокими показатели смертности от COVID-19 по данным IHME. Фото: pixabay.com

Эксперты собрали таблицу с 20 странами с самыми высокими показатели смертности от COVID-19 по данным IHME. Фото: pixabay.com

Число людей, умерших от COVID-19 в США, может превышать 900 тыс., что на 57% больше официальных данных. Соответствующие данные приводит Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) США.

Эксперты считают, что во всем мире число летальных исходов от новой болезни может достигать 7 млн, что более чем вдвое превышает нынешние данные — 3,24 млн.

Как сообщили на сайте института, причиной искаженной статистики отчасти служат низкие показатели тестирования и слабые системы здравоохранения в развивающихся странах.

Так, большая часть случаев занижения данных произошла во вполне развитых странах Запада, которые пострадали от эпидемии, включая Великобританию, США и Италию.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смертность от COVID-19 в Петербурге сократилась на треть.