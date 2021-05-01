Смертность от COVID-19 в Петербурге сократилась на треть

В апреле в городе на Неве более чем на 32% понизилось количество смертей в результате вызванных коронавирусом осложнений.

В марте умерло 1320 человек. В апреле было более 900, следует из отчета Межведомственного совета по противодействию коронавирусу. В прошлом месяце также уменьшались темпы распространения коронавирусной инфекции. Больше чем на 22% стало меньше количество обращений за медицинской помощью.

Количество пациентов в больницах уменьшилось на 11%, наблюдаемых амбулаторно — на 15%. Количество больных снизилось на 14%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус подхватили 737 человек. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено 416 477 заболевших. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.