В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 737 человек

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 737 человек
737 человек заболели коронавирусом в Северной столице. Фото: pixabay.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 737 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в субботу, 1 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено 416 477 заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 208 человека. Третье место у Подмосковья — 649 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 89 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесшие коронавирус могут не проходить курс вакцинации от болезни. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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