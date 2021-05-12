Школы, рабочие места, новые станции метро и протесты: вопросы депутатов к Александру Беглову

Петербургские депутаты получили возможность напрямую задать вопросы губернатору Александру Беглову. Каждая фракция могла получить ответ лишь на один вопрос. Парламентарии расставили акценты: дефицит школ, рабочие места, проблемное строительство метро и акции протеста.

В среду, 12 мая, Александр Беглов выступил перед депутатами с ежегодным отчетом о работе правительства. После фракции получили возможность задать по одному вопросу. Что же волновало петербургских парламентариев больше всего?

Дефицит школ и детских садов

«Единую Россию» и ЛДПР волновал дефицит социальных объектов. К 2024-му году городу будет не хватать 184 детских садика, 95 школ и 47 объектов здравоохранения. На их строительство требуется 219 млрд рублей.

По словам Александра Беглова, госпрограммы пока предполагают выделение 114 млрд на 144 объекта.

«Мы работаем над тем, чтобы найти деньги и компенсировать дисбаланс между жилой застройкой и социальной инфраструктурой», — заявил он.

Павла Иткина, представляющего ЛДПР, беспокоила вторая смена в школах Красносельского района. Профильный вице-губернатор Ирина Потехина уточнила, что рост числа детей в районе выше, чем в среднем по городу. К 2024-му году там введут девять школ, что закроет большую часть потребности.

Инфраструктурные проекты

Фракцию КПРФ интересовало, какие большие инфраструктурные проекты будут реализованы в Петербурге. В ответ губернатор отметил, что у правительства есть большие планы по развитию города, но средств не хватает.

«На социальные объекты нам нужно 219 млрд рублей, на развитие транспортной агломерации – 430 млрд, модернизацию тепловых сетей до 2024-го года – 393 млрд, на а обновление сетей водоотведения – 206 млрд. Правительство приступило к формированию и согласованию конкретных проектов совместно с федеральным правительством», — уточнил Беглов.

Застройка промышленных зон и рабочие места

Отвечая на вопрос партии «Роста» о переводе промышленных зон и сельскохозяйственных территорий под жилую застройку, Беглов заметил, что город потерял «маневр» для создания новых рабочих мест на уже подготовленных территориях.

Четыре новых станции метро к 2024-му году

«Справедливая Россия» попросила разъяснить: как в Петербурге теперь будет строиться метро в связи с непростым положением «Метростроя», будет ли взаимодействовать с компанией новая структура АО «Метрострой Северной столицы».

Как пояснил профильный вице-губернатор Максим Соколов к началу прошлого года «Метрострой» пришел фактически к остановке своей деятельности. На фоне решения о банкротстве компании городу пришлось перейти в режим ручного управления.

«Мы решили вопрос с долгами по зарплате и возобновили деятельность…Для того, чтобы избежать ее приостановки мы достигли договоренности с кредиторами и создали новую структуру. Сейчас правительство рассматривает возможность присвоение компании АО «Метрострой Северной столицы» статуса единственного проектировщика и строителя метро», — пояснил Соколов.

Беглов, комментируя деятельность «Метростроя», высказался жестче: он увидел в работе компании «безобразие, бесхозяйственный и преступный подход». По его словам, строить метро должна одна городская компания.

«Считаю правильным принятие решения о создании собственной городской компании. И мы будем в дальнейшем через городскую компанию нанимать строителей, которые будут строить наше метро. Нам нужно решить этот непростой вопрос и вводить новые станции, которые необходимы нашему большому городу», — сказал он.

Максим Соколов также сообщил, что к 2024-му году в городе откроют несколько новых станций. Среди них – «Казаковская» и «Путиловская».

Акции и собрания

Борис Вишневский затронул вопрос проведения акций и собраний. По его словам, правительство ссылается на «антиковидные» ограничения при проведении таких акций. При этом в городе проходя культурные и спортивные мероприятия.

«Апрельская акция, о которой вы говорите, была незаконной. Организаторы нарушили федеральное и региональное законодательство. Они не удосужились подать официальную заявку. В феврале вы сами получили разрешение на акцию по возложению цветов в память Бориса Немцова. У вас это получилсоь…Кроме того, на культурных и спортивных мероприятиях ситуацию можно контролировать…В апреле же организаторы незаконной акции нарушили жизнь города и транспортное сообщение, были сорваны спектакли», — ответил Беглов.

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