Мишустин считает неправильным ограничивать россиянам поездки за рубеж

Мишустин считает неправильным ограничивать россиянам поездки за рубеж
Мишустин считает идею закрытия границ неправильной. Фото: Кремль

Российский премьер-министр Михаил Мишустин высказался против идеи ограничить передвижение россиян и запрещать выезд на отдых за границу из-за пандемии.

Об этом Мишустин заявил в отчете о работе правительства в Госдуме. Депутат от ЛДПР предложил запретить россиянам выезжать на отдых за границу, чтобы они не заболевали коронавирусом, и спросил мнение главы правительства.

Премьер назвал ограничение свободы передвижения россиян не совсем правильным путем. По словам Мишустина, у людей может быть множество причин для поездок, в том числе и для отдыха.

Он обратил внимание на то, что запрет на поездки за границу снизил бы конкуренцию, а сейчас надо развивать инфраструктуру внутреннего туризма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин заявил, что продукты дорожают из-за жадности торговых сетей.

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Мишустин считает неправильным ограничивать россиянам поездки за рубеж