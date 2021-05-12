Мишустин считает неправильным ограничивать россиянам поездки за рубеж

Российский премьер-министр Михаил Мишустин высказался против идеи ограничить передвижение россиян и запрещать выезд на отдых за границу из-за пандемии.

Об этом Мишустин заявил в отчете о работе правительства в Госдуме. Депутат от ЛДПР предложил запретить россиянам выезжать на отдых за границу, чтобы они не заболевали коронавирусом, и спросил мнение главы правительства.

Премьер назвал ограничение свободы передвижения россиян не совсем правильным путем. По словам Мишустина, у людей может быть множество причин для поездок, в том числе и для отдыха.

Он обратил внимание на то, что запрет на поездки за границу снизил бы конкуренцию, а сейчас надо развивать инфраструктуру внутреннего туризма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин заявил, что продукты дорожают из-за жадности торговых сетей.