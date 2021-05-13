Жители Петербурга ищут сморчки

Пост со сморчками набрал более 50 лайков и шесть восторженных комментариев. Фото: скрин "Грибы и грибники СПб" "ВКонтакте".

Пост со сморчками набрал более 50 лайков и шесть восторженных комментариев. Фото: скрин "Грибы и грибники СПб" "ВКонтакте".

Жители Северной столицы и Ленобласти открыли грибной сезон.

Об удачной охоте грибники рассказывают в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Сморчки находят в Курортном, Всеволжском районах, в Гатчине. Урожай небольшой, но хороший. В лесу полно строчков — это грибы, похожие на сморчки, только они ядовитые.

Самый популярный пост из всех постов со сморчками просмотрели почти 2 тысячи грибников. Он набрал более 50 лайков и шесть восторженных комментариев. В них люди отмечают красоту и обилие грибов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые установили, что у любителей грибов риск развития рака на 45% меньше. Ученые-международники выяснили, что при частом употреблении грибов может уменьшиться риск развития рака. Исследователи на основе полученных сведений установили, что если употреблять больше грибов, то риск развития рака значительно снизится.