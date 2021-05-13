На выезде из магазина две иномарки подъехали друг другу слишком близко

ДТП на Парашютной. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

ДТП на Парашютной. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух иномарок. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Во Приморском районе Северной столицы вечером на Парашютной улице произошло ДТП. При выезде из гипермаркета в конце улицы «Мерседес» и «Фольксваген» притерлись друг к другу.

На фотографии, снятой на месте происходящего заметно, что авария двух иномарок, возможно мешает движению.

Кроме того, участники случившегося уже огородили место ДТП специальными знаками. Однако на фото не видно ни сотрудников Госавтоинспекции, ни машин скорой медицинской помощи.

По неподтвержденным данным, все никто из участников аварии в результате столкновения не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга прилетело старой «Mazda» и каршерингу.