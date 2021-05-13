Россиянам назвали бюджетные курорты, где можно отдохнуть за 23 тысяч рублей

Самый бюджетный тур на море на 10 дней в конце весны можно купить за 23 тысячи рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Аналитики изучили цены на путевки на море на 10 дней в конце мая. Учитывалась стоимость отдыха на двоих с авиабилетами, проживанием и питанием.
Дешевле всего оказались курорты Крыма. С начала месяца цены на полуострове упали на 40%. Теперь там можно отдохнуть всего за 23 тысячи рублей.
Отдых на курортах Сочи и Анапы выйдет немного дороже: отпуск там обойдется в 28 тысяч рублей и больше. В майские праздники цены были в два раза выше.
Среди бюджетных зарубежных курортов лидирует Абхазия. Поездка туда обойдется как минимум в 26 тысяч рублей.
На путевку в Грецию придется потратить не менее 66 тысяч рублей. Отдых на Кипре стоит от 80 тысяч рублей. А в Эмиратах — от 88 тысяч рублей.
Самыми дорогими направлениями за границей оказались Сейшелы — от 227 тысяч рублей, Мальдивы — от 200 тысяч рублей, и Куба — от 160 тысяч рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вошел в тройку лидеров для романтического отдыха вдвоем.