Россиянам назвали бюджетные курорты, где можно отдохнуть за 23 тысяч рублей

Самый бюджетный тур на море на 10 дней в конце весны можно купить за 23 тысячи рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Аналитики изучили цены на путевки на море на 10 дней в конце мая. Учитывалась стоимость отдыха на двоих с авиабилетами, проживанием и питанием.

Дешевле всего оказались курорты Крыма. С начала месяца цены на полуострове упали на 40%. Теперь там можно отдохнуть всего за 23 тысячи рублей.

Отдых на курортах Сочи и Анапы выйдет немного дороже: отпуск там обойдется в 28 тысяч рублей и больше. В майские праздники цены были в два раза выше.

Среди бюджетных зарубежных курортов лидирует Абхазия. Поездка туда обойдется как минимум в 26 тысяч рублей.

На путевку в Грецию придется потратить не менее 66 тысяч рублей. Отдых на Кипре стоит от 80 тысяч рублей. А в Эмиратах — от 88 тысяч рублей.

Самыми дорогими направлениями за границей оказались Сейшелы — от 227 тысяч рублей, Мальдивы — от 200 тысяч рублей, и Куба — от 160 тысяч рублей.

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