В океане нашли следы внеземного вещества

За последние 10 млн лет потоки звездного вещества достигали поверхности Земли как минимум дважды. Фото: Pixabay

За последние 10 млн лет потоки звездного вещества достигали поверхности Земли как минимум дважды. Фото: Pixabay

Международная группа исследователей нашла в образцах океанической коры изотопы плутония и железа, которые не встречаются на Земле.

Результаты исследования опубликовал журнал Science. Ученые считают, что это потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд. За последние 10 млн лет потоки звездного вещества достигали поверхности Земли как минимум дважды.

Исследователи заняты поисками изотопов внеземного происхождения среди земных пород. Это поможет определить, как в космосе протекает процесс быстрого захвата нейтронов, в результате которых в звездной среде образуются ядра химических элементов. Сейчас ученые выдвигают две гипотезы: при взрывах некоторых типов сверхновых и слиянии нейтронных звезд.

Такие изотопы обычно радиоактивны, поэтому по их периоду полураспада можно определить и возраст космических событий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Чернобыльской АЭС опровергли сообщения о росте уровня радиации.