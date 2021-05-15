Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» успешно приземлился на Марс.
Посадка произошла сегодня в южной части равнины Утопия. Это первая китайская миссия по исследованию красной планеты, сообщает агентство «Синьхуа».
Космоаппарат запустили в июле прошлого года в Китае. В феврале он вышел на марсианскую орбиту. Если дальше все будет хорошо, то первые данные с Марса зонд отправит уже в этом году.
Заместитель руководителя NASA по научным вопросам Томас Цурбухен поздравил Китай с с успешной посадкой первого китайского марсохода.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обломки ступени китайской ракеты CZ-5B упали в Индийский океан. Утром 9 мая обломки ракеты вошли в атмосферу Земли. Об этом говорится в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР.