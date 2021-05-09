Обломки ступени китайской ракеты CZ-5B упали в Индийский океан

Ступень ракеты, которую китайцы запустили в космос, сегодня вошла в атмосферу Земли и упала в Индийский океан.

Утром 9 мая обломки ракеты вошли в атмосферу Земли. Об этом говорится в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР. Зона приземления расположена в районе 72.47° восточной долготы, 2.65° северной широты.

29 апреля Китай запустил ракету в космос. 6 мая США заявили, что по их расчетам, обломки должны упасть в безопасное место, в океан. Их расчеты оказались верны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США усомнились в официальных данных о смертности от COVID-19. Эксперты считают, что во всем мире число летальных исходов от новой болезни может достигать 7 млн, что более чем вдвое превышает нынешние данные — 3,24 млн. Соответствующие данные приводит Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) США.