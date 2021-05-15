С фасада Госдумы отвалилась буква «А»

В центре Москвы с вывески здания Государственной Думы отвалилась буква «А» из-за сильного ветра и грозы.
Инцидент произошел в субботу, 15 мая.
Букву «А» с вывески на здании Госдумы обещают вернуть на место к утру
«Работают специалисты, которые в ближайшее время все починят. Возможно, к утру», — цитирует пресс-секретаря управделами президента Елену Крылову РИА «Новости».
По ее словам, буква помялась и требует реставрации.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Госдума приняла закон, который должен привести регулирующие выборы и референдумы документы в соответствие с поправками в Конституцию.