С фасада Госдумы отвалилась буква «А»

С фасада Госдумы отвалилась буква &#171;А&#187;
Госдума. Фото: Государственная Дума РФ

В центре Москвы с вывески здания Государственной Думы отвалилась буква «А» из-за сильного ветра и грозы.

Инцидент произошел в субботу, 15 мая.

Букву «А» с вывески на здании Госдумы обещают вернуть на место к утру

«Работают специалисты, которые в ближайшее время все починят. Возможно, к утру», — цитирует пресс-секретаря управделами президента Елену Крылову РИА «Новости».

По ее словам, буква помялась и требует реставрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Госдума приняла закон, который должен привести регулирующие выборы и референдумы документы в соответствие с поправками в Конституцию.

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