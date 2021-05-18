Солист балета Мариинского театра в коме после падения с электросамоката: подтверждение актуальности ограничений Смольного?

Солист балета Мариинского театра в коме после падения с электросамоката: подтверждение актуальности ограничений Смольного?
Давид Залеев (справа) и его коллега, Дмитрий Пыхачов. Фото: Instagram @mariinsky

В понедельник, 17 мая, стало известно, что солист Мариинского театра Давид Залеев уже несколько дней находится в коме после падения с самоката.

Трагический инцидент произошел еще 12 числа, сейчас артисту уже сделали серьезную операцию. Залееву потребовалась трепанация черепа, поскольку падение спровоцировало кровоизлияние в мозг, пишет 78.ru, ссылаясь на пресс-службу Мариинского театра.

Кроме того, по информации издания «Комсомольская правда Санкт-Петербург» солиста балета нашли в нетрезвом состоянии. Возможно, острое отравление алкоголем непосредственно связано с аварией. Подробности происшествия, однако, остаются невыясненными.

ДТП с самокатами в Петербурге пугают своей регулярностью. Буквально в понедельник девушка оказалась в больнице, попав в аварию с легковушкой на пересечении Лермонтовского и Союза Печатников. Очевидцы утверждают, что пострадавшая получила серьезные травмы.

Примечательно, что иногда происшествия с самокатчиками являются следствием несчастного случая или невнимательности участников дорожного движения. Но взять двухколесный транспорт напрокат может кто угодно, поэтому иногда самокаты оказываются в распоряжении хулиганов.

Примеры не заставляют себя долго ждать: на выходных возле магазина купцов Елисеевых двое молодых людей сбили нескольких человек, а после затеяли драку. Среди оппонентов самокатчиков оказался член Союза писателей, Валерий Айрапетян — мужчина в результате попал в больницу, у него сломаны пять ребер.

Отметим, что власти Северной столицы озабочены ситуацией с фактически неконтролируемыми самокатами, которые не встроены в городской трафик. В результате Комитет по транспорту договорился с арендными сервисами о правилах парковки электросамокатов, а также установке скоростного режима. По городу можно будет передвигаться со скоростью не более 15 км/ч — аккаунты нарушителей могут быть заблокированы. Кроме того, запретят оставлять самокаты возле метро или остановок.

Разработают ли правила для владельцев собственных электросамокатов — вопрос. Однако петербуржцы уже сейчас поддержали новую инициативу Смольного: частота возникновения опасных ситуаций на дорогах, провоцируемых самокатчиками, очевидна для всех.

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