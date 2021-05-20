В Петербурге ученик попытался пронести в школу страйкбольный пистолет. Его не пустил охранник

В Петербурге ученик хотел пройти в школу в шлеме и с сигнальным пистолетом. Его задержали.

Инцидент произошел утром 20 мая.

В службу «112» поступило сообщение о том, что ученик в шлеме пытался зайти в школу с предметом, похожим на оружие, сообщает РИА «Новости». Охранник школы не пропустил его, завязалась драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка.

У него изъяли сигнальный пистолет. Проводится проверка.

Как пишут СМИ, ученик сказал, что пришел на театральную постановку в страйкбольной амуниции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов почтил память погибших при стрельбе в школе в Казани. Петербургский губернатор Александр Беглов возложил цветы к зданию представительства Татарстана и почтил память жертв стрельбы в казанской школе.