Смерти после вакцины и рост заболеваемости: коронавирус в Петербурге к 25 мая

Эпидемиологическая обстановка в Петербурге пока не обнадеживает – заболевших становится все больше. При этом считанные дни остаются до проведения в городе двух крупных международных событий – Петербургского экономического форума и чемпионата Европы по футболу. В Смольном признают: они станут вызовом для города. Но отменять их пока не планируют.

Рост заболевших в Петербурге начали фиксировать после майских праздников. Как сообщила накануне начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, обстановка в городе остается напряженной. По состоянию на 24 мая за сутки был зарегистрирован 851 новый случай коронавируса.

«Цифры говорят о том, что заболеваемость медленно, но растет», — поясняла она.

Губернатор Петербурга Александр Беглов уточнил, что из-за недельного роста числа зараженных на 5% в Северной столице было решено увеличить коечный фонд. Мест в больницах для коронавирусных больных стало на 20% больше.

Кроме того, Беглов добавил, что пока власти не планируют отменять Евро-2020 и ПМЭФ. При этом в Смольном понимают, что их проведение в нынешних условиях – беспрецедентный вызов. Для того, чтобы все прошло гладко, отметил он, горожане должны соблюдать меры предосторожности и привиться от коронавируса.

К слову, теперь у петербуржцев есть возможность привиться вакциной «КовиВак» — это третий разработанный в России препарат. В понедельник в Петербург поступило более 9 тысяч комплектов доз этой вакцины.

Кстати тем, кто откладывал вакцинацию, надеясь на выплату, ждать, судя по всему, не стоит. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объявил, что подобных стимулирующих мер в городе принимать не будут.

Он также уточнил, что созданная при комитете специальная комиссия продолжает изучать смерти пациентов после вакцинации. Комиссия уже полностью проанализировала два таких случая. Их связь с прививкой от COVID-19 не установлена. Выводы по еще одному сделают в конце мая.