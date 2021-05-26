В Парголово построят ЖК по программе «Молодежи – доступное жилье»

Ключи от своих квартир получат около 400 семей. Фото: pixabay

Ключи от своих квартир получат около 400 семей. Фото: pixabay

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство жилого комплекса в Парголово. Его возведут в рамках госпрограммы «Молодежи – доступное жилье».

Квартиры в доме смогут купить очередники в возрасте до 35 лет, сообщает Госстройнадзор. Им предоставят беспроцентную рассрочку на 10 лет. Общая жилая площадь будет более 21 тысячи «квадратов».

Комплекс будет состоять из пяти 4-этажных корпусов на 428 квартир. Жилые здания разместятся на участке, ограниченном улицами Вологдина, Кооперативной и Карьерной. Рядом с домом построят спортивные и детские площадки. Срок завершения строительства – до конца сентября 2022 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у площади Московские ворота построят жилой комплекс бизнес-класса. Новый ЖК бизнес-класса возведут на пересечении Московского и Лиговского проспектов.