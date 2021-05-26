Нетрезвого водителя каршеринга без прав арестовали на 12 суток в Петербурге

Нетрезвого водителя каршеринга без прав арестовали на 12 суток в Петербурге
В автомобиле нашли два пистолета. Фото: скрин группы "Дорожный инспектор", "ВКонтакте".

Поездка в каршеринговом «Ниссане» по Васильевскому острову закончилась для петербуржца арестом.

25 мая судья признал Михаила Букреева виновным в управлении автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает объединённая пресс-служба судов. Букреев также признал себя виновным.

Он отметил, что пил алкоголь с другом, у который предложил поснимать видео на авто. «Ниссан» оформили через приложение на мать Букреева. Так они катались 1,5 часа, но на Мичманской попались полиции.

Кроме Букреева в салоне машины были ещё два студента. В автомобиле нашли два пистолета.

30 мая Букреева ждут в автошколе, но он на него не попадёт. Его задержали на 12 суток.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка сбила пешехода в центре Петербурга. В Центральном районе Петербурга пешеход попал под колеса машины.

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