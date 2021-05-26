В Ленобласти еще 98 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 98 человек заразились коронавирусом
98 человек в Ленобласти заболели коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области зафиксировано еще 98 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 26 мая.

С начала пандемии в регионе выявлено 44 784 случая заболевания. При этом выздоровели 41 953 пациента.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 839 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 416 человек. Третье место у Подмосковья — 744 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге уже месяц идёт диспансеризация.

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