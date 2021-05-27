Грозы и до +21 градуса обещают жителям Ленобласти

В четверг, 27 мая, в Ленинградской области ожидается облачная погода.

В регионе ожидаются дожди и грозы. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы ветра юго-восточных направлений будут достигать 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха ожидается на уровне +4…+9 градусов, днем потеплеет +21 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 27 мая, Петербург отпразднует свое 318-летие. В этот день столбики термометра покажут 17-18 градусов тепла. По словам синоптика, солнце будет показываться, а сильного ветра быть не должно.