В Совфеде назвали большим ударом для Польши достройку «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что Польша разочарована строительством проекта «Северный поток — 2».

«Для Польши это большой удар — завершение строительства проекта «Северный поток — 2″, на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США», — цитирует политика РИА «Новости».

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий, сообщает агентство PAP.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.