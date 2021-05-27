В Петербурге выпало рекордное количество осадков

В Петербурге выпало рекордное количество осадков
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

Май в Петербурге стал самым обильным на осадки за всю историю наблюдений.

Об этом сообщили у себя на странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По состоянию на 26 мая в городе выпало 133,4 мм осадков, что более чем на 6 мм превышает прошлый рекорд, установленный в мае 2003 года.

Так, май в Петербурге «стал самым дождливым за всю историю инструментальных наблюдений за погодой». Точное значение выпавших осадков за этот месяц будет названо 31 мая.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов не обрадовал петербуржцев, когда рассказал, что ждать жаркое лето не приходится.

Также Gazeta.Spb писала, что в некоторых регионах России на этой неделе воздух прогреется до 36 градусов.

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