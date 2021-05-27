Циклон принесет в Петербург дожди

В четверг, 27 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Едва успев проводить на восток один циклонический вихрь, как уже сегодня, 27 мая, Северная столица окажется под влиянием следующего, приближающегося с запада облачного вихря», — сообщил синоптик.

В городе пройдут дожди, а температурный фон немного подрастёт.

Столбики термометров покажут +16…+18 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +14…+19 градусов. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов не обрадовал петербуржцев, когда рассказал, что ждать жаркое лето не приходится.

Также Gazeta.Spb писала, что в некоторых регионах России на этой неделе воздух прогреется до 36 градусов.