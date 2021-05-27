Циклон принесет в Петербург дожди

Циклон принесет в Петербург дожди
В Петербурге ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 27 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Едва успев проводить на восток один циклонический вихрь, как уже сегодня, 27 мая, Северная столица окажется под влиянием следующего, приближающегося с запада облачного вихря», — сообщил синоптик.

В городе пройдут дожди, а температурный фон немного подрастёт.

Столбики термометров покажут +16…+18 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +14…+19 градусов. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов не обрадовал петербуржцев, когда рассказал, что ждать жаркое лето не приходится.

Также Gazeta.Spb писала, что в некоторых регионах России на этой неделе воздух прогреется до 36 градусов.

дожди синоптик циклон


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Нью-Йорке продается квартира Ди Каприо за $8,5 млн
В Московском районе ко Дню города высадили более 200 тысяч цветов
Циклон принесет в Петербург дожди
В мире коронавирус подхватили 167,9 млн человек
Диетологи назвали продукты, которые помогают сбросить вес
В Петербурге выпало рекордное количество осадков
Эпидемиолог заявил, что вакцинация от коронавируса может стать сезонной
Мясников рассказал, какой признак рака можно заметить во время еды