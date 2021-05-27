Смерти после вакцины и прививка для животных: новое о коронавирусе в России и мире

В мире США остаются лидером по числу зараженным коронавирусом. Президент страны Байден торопит службы с выяснением происхождения вируса. Специалисты считают, что прививаться от COVID-19 придется сезонно, а компании спорят, чья вакцина опаснее.

По последним данным, коронавирусом в мире болеют уже почти 168 млн человек. Только за последние сутки инфекцию подтвердили более чем у 530 тыс.

Отметим, что лидером по количеству зараженных по-прежнему остаются США – там более 33 млн инфицированных.

На фоне этого американский президент Джо Байден дал 90 дней, чтобы разведывательное сообщество предоставило окончательную версию происхождения коронавируса. Он уточнил, что в марте его советник по нацбезопасности поручил разведсообществу подготовить свежий доклад о том, появился ли COVID-19 от контакта человека с зараженным животным или вследствие утечки в лаборатории. Однако прийти к окончательному выводу так и не смогли. Новый отчет должен быть готов через три месяца.

Пока в мире продолжают обнаруживать различные варианты COVID-19. Как уточнял Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в стране выявляются локальные варианты вируса с мутациями, которые характерны для британского и южноафриканского штаммов патогена. При этом он отметил, что пока рано говорить, обладают ли они особыми для людей свойствами.

Так или иначе, специалисты считают, что иммунитет после вакцинации от COVID-19 сильнее, чем после болезни. Камиль Хафизов также высказал мнение о том, что проходить вакцинацию от коронавируса, возможно, придется ежегодно.

Пока компании продолжают спорить, какой препарат является более безопасным. Так, AstraZeneca сравнила данные о смертях после прививок от коронавирусной инфекции с Pfizer в шести странах Европы. Выяснилось, что число летальных случаев после использования второго препарата значительно выше, чем после применения вакцины от AstraZeneca.

Напомним, что россиян прививают «Спутником V», «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной». Ранее президент России Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации населения.

В России, между тем, стартовала вакцинация домашних животных. Пока прививку могут сделать жители Москвы, Рязанской и Брянской областей.