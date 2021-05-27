В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 26 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 26 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 26832 теста на COVID-19.

Об этом стало известно в четверг, 27 мая. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период был обработан 13713 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода.

COVID-19 коронавирус тесты


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура заинтересовалась ДТП с автобусом в Петербурге
Перминов: Россия имеет мощный задел для рывка к шестому экономическому укладу
Петербурженка выплатила более 250 тыс. рублей коммунального долга
В Петербурге за ночь сгорели две иномарки, полиция начала проверку
На юго-западе Петербурга перевернулся автобус с пассажирами
Анжелина Джоли потеряла право единоличной опеки над детьми: как Малефисента ...
На Московском шоссе произошло ДТП с двумя фурами
Мужчина поджег спорившего с ним приятеля в Ленобласти