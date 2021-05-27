На Ленинском проспекте автобус на полной скорости заехал на фонарный столб: водителя зажало, пострадали 5 человек

Утром четверга, 27 мая, в Крансооельком районе Северной столицы произошло шокирующее ДТП. Городской автобус, следующий по маршруту с пассажирами, на полной скорости въехал в столб.

Сложно представить, как такое произошло, но автобус буквально взлетел на опору, которая, в свою очередь, практически «проткнула» кабину водителя. На момент аварии в салоне находились люди, по данным правоохранительных органов пострадали пять человек — водитель, кондуктор и пассажиры. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Известно также, что водитель в результате происшествия оказался зажат в кабине. Его пришлось извлекать спасателям, которые прибыли к месту дорожно-транспортного происшествия вместе с полицией, скорыми и реанимобилями. Об обстоятельствах аварии информации пока нет, но прокуратура Петербурга уже инициировала доследственную проверку по факту случившегося.

На кадрах видеорегистратора, запечатлевшего момент ДТП, заметно, что автобус ехал с большой скоростью. И все же неясно, как столь внушительных размеров транспорт может оказаться на высоте нескольких метров над землей, взлетев по фонарному столбу.

«Теперь я видела все…», — отмечают шокированные участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», где очевидцы поделились кадрами с места аварии. Комментаторы активно спорят, стало ли ДТП следствием ухудшившегося самочувствия водителя или это результат его халатности.

Напомним, что дорожные происшествия с автобусами в Петербурге, к сожалению, не редкость. Так, в минувшие выходные на Ушаковской набережной загорелся экскурсионный автобус, в котором находились 47 детей. Незадолго до этого в Колпино автобус «подвинул» «Ниссан», который выезжал на дорогу из-за угла и не заметил несущийся на него транспорт. В результате иномарка буквально оказалась смятой.

А 13 мая на Конюшенной улице автобус наехал на 83-летнюю пассажирку. Женщина вышла из транспорта и упала, а водитель не заметил этого и продолжил движение. В результате пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии.