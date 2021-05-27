Перминов: Россия имеет мощный задел для рывка к шестому экономическому укладу

По мнению Перминова, все, что происходит в энергетике — следствие внедрения новых технологий. Фото: Совет Федерации РФ

По мнению Перминова, все, что происходит в энергетике — следствие внедрения новых технологий. Фото: Совет Федерации РФ

Сенатор Совета Федерации от Ленобласти Сергей Перминов рассказал о вызовах «зеленой экономики» и заявил, что Россия имеет мощный задел для рывка к шестому экономическому укладу.

По его мнению, все, что происходит в энергетике — следствие внедрения новых технологий, которые ознаменуют постуглеродную эпоху.

Как сообщил Online47, Перминов подчеркнул, что почти 38% энергии, вырабатываемой в России — экологично, так как почти 20% энергии вырабатывается ГЭС и 14-18% — АЭС, выбросы от которых депонируются. Таким образом, по мнению парламентария, Россия входит в пятерку стран с самым низким уровнем загрязнения атмосферы углеродом.

Кроме того, Перминов считает, что новые технологии уже дают сопоставимые объемы энергии, однако в будущем результаты должны быть на порядки эффективнее.

Напомним, сегодня, 27 мая, в Петербурге отрывается Невский экологический форум. Участие в нем примет сенатор от Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сенатор Перминов рассказал о будущем Северного морского пути и роли Ленобласти в его развитии.