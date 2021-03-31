Сенатор Перминов рассказал о будущем Северного морского пути и роли Ленобласти в его развитии

Член Совета Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, что без региональной портовой зоны полноценная эксплуатация и экономическая целесообразность использования Северного морского пути недостижима.

По словам политика, еще два года назад Ленобласть, осознавая перспективы развития современных транспортных артерий, подписала соглашение с Камчаткой о создании так называемого накопительного хаба. В нем будут хранится грузы со всего света, которые впоследствии транспортируют на территорию Приморского УПК, рассказал Перминов изданию Online47.

Сенатор подчеркнул, что универсально-перегрузочный комплекс в Ленобласти на сегодняшний день является одной из самых «значимых и современных площадок по переработке различных видов грузов: от контейнерной перевалки до иных грузов, которые могут доставить по Северному морскому пути». Политик также отметил, что потенциал развития региона в этом вопросе — колоссальный.

Оценивая важность СМП в XXI веке, Перминов заметил, что его развитие необходимо, но невозможно без участия России и конкретно Ленинградской области. Кроме того, развитие СМП должно обеспечить увеличение рабочих мест, повышение объема налоговых поступлений и экспортно-импортных операций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Перминов провел онлайн-прием граждан по вопросам капремонта и содержания многоквартирных домов.