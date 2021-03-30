Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов провел онлайн-прием граждан во вопросам капремонта и управления домами

Сенатор Сергей Перминов в режиме телеконференции выслушал обращения жителей Ленинградской области по вопросам капитального ремонта и управления многоквартирными домами (МКД).

В частности, жительница Киришского района предложила ужесточить не только контроль за проведением капремонта, но и наказание за некачественное его выполнение. Пенсионерка объяснила, что из-за дополнительных платежей квартплата выросла, однако результатов ремонтных работ не видно — люди ждут в очереди десятилетиями. Перминов ответил, что в Уголовном кодексе «есть достаточное количество тех составов и статей, которые помогают нерадивых чиновников и сотрудников «ставить на место»».

Вместе с тем, как сообщает Online47, политик добавил, что поручит юристам рассмотреть законодательство Ленобласти по этому вопросу и сравнить его с федеральными законами — возможно, имеет смысл внести пакет поправок.

Еще одна женщина, жительница Волосовского района, рассказала об отказе управляющих компаний обслуживать двухэтажные дома с выгребными ямами на 12-16 квартир, построенных в 1950-1960-е годы. Из-за ветхого состояния их содержание невыгодно для УК, а квартплаты, отдаваемой жильцами, не хватает на обеспечение всех нужд. При этом укрепление фундамента и обустройство водоотведения в разрушающихся зданиях намечено на 2043 и 2037-й годы соответственно.

«Это, конечно, не поддается описанию — одни эмоции», — прокомментировал Перминов. «Подготовлю обращение от себя, как сенатора, и переговорю с коллегами в областной администрации, приложив направленные Вами материалы. Постараемся сделать так, чтобы по тому безобразию, которое Вы показали, были приняты действенные меры», — заявил сенатор.

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