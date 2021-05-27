Въехавший в столб автобус на Ленинском опустили на землю с помощью крана

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Рейсовый автобус, который влетел в столб и поднялся по его опоре, опустили на дорогу подъемным краном.

Последствия аварии, которая случилась 27 мая на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта, устраняли сотрудники МЧС. Вначале прибывшие спасатели деблокировали застрявшего в кабине водителя автобуса с помощью аварийного крана, а после взялись за сам транспорт.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, искореженная кабина в результате столкновения с опорой освещения оказалась на высоте примерно трех метров над землей.

Напомним, серьезное ДТП произошло в 10 часов утра. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате аварии с автобусом в Петербурге пострадали шесть человек.