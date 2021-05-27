Въехавший в столб автобус на Ленинском опустили на землю с помощью крана

Въехавший в столб автобус на Ленинском опустили на землю с помощью крана
Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Рейсовый автобус, который влетел в столб и поднялся по его опоре, опустили на дорогу подъемным краном.

Последствия аварии, которая случилась 27 мая на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта, устраняли сотрудники МЧС. Вначале прибывшие спасатели деблокировали застрявшего в кабине водителя автобуса с помощью аварийного крана, а после взялись за сам транспорт.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, искореженная кабина в результате столкновения с опорой освещения оказалась на высоте примерно трех метров над землей.

Напомним, серьезное ДТП произошло в 10 часов утра. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате аварии с автобусом в Петербурге пострадали шесть человек.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дети Павла Дурова впервые попали в Forbes
Въехавший в столб автобус на Ленинском опустили на землю с помощью крана
Около 17 миллионов россиян получили первую прививку от COVID
В Ленобласти еще 94 человек заразились коронавирусом
Комздрав: в результате аварии с автобусом в Петербурге пострадали шесть человек
Таксист выехал на встречную полосу и «залетел» под ...
Троих госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом на Ленинском
В России за сутки коронавирус подхватили более 9 тысяч человек