Задержан экс-охранник Стивена Сигала, который под видом сотрудника ФСБ вымогал у бизнесмена 5 млн

Предприимчивый гражданин желал взять деньги с бизнесмена за прекращение воображаемого уголовного дела.

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу сообщает, что в ходе оперативно-следственных действий удалось поймать петербуржца, который притворялся сотрудником ФСБ Российской Федерации. Мужчина действовал вместе со своим сообщником, который являлся майором полиции.

«Сотрудник» ФСБ хотел взять денежные средства с бизнесмена, чтобы мнимое уголовное дело прекратилось. Известно, что правонарушители уверяли предпринимателя будто бы средства необходимо передать сотрудникам ФСБ.

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области начали расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество».

Так, 26 мая, на Пулковском шоссе мошенников взяли с поличным. Прямо при попытке получения от бизнесмена 5 млн рублей. Известно, что оперативники нашли и изъяли предметы и документы, которые являются доказательством их вины.

Сообщается, что лжеработник ФСБ, которого задержали, раньше был охранником у американского актёра и кинорежиссёра Стивена Сигала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штраф в 600 тыс. рублей получил экс-сотрудник МЧС в Ленобласти за взятку в 18 тыс. рублей.