Кирилл Поляков: Комтранс создаст комиссию для изучения обстоятельств ДТП на Ленинском

Прибывший к месту аварии на Ленинском глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, для изучения обстоятельств ДТП на Ленинском проспекте будет создана комиссия.
В результате аварии с автобусом маршрута № 2, которым управлял 56-летний мужчина, пострадал пешеход. Горожанина и водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще четыре человека получили травмы средней тяжести.
«Перед рейсом водитель прошел предрейсовый осмотр. До этого у него были выходные», — рассказал чиновник.
Поляков также отметил, что автобус находился в исправном состоянии. Предприятие, со своей стороны, возьмет под контроль состояние пострадавших и готово оказать им необходимое содействие.
Причины ДТП будут устанавливаться специальной комиссией. Состояния пострадавших находится на контроле Комитета по здравоохранению.
Напомним, серьезное ДТП произошло в 10 часов утра на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что въехавший в столб автобус на Ленинском опустили на землю с помощью крана. Перед этим спасатели деблокировали застрявшего в кабине водителя. Шесть человек пострадали.