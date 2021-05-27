Кирилл Поляков: Комтранс создаст комиссию для изучения обстоятельств ДТП на Ленинском

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Прибывший к месту аварии на Ленинском глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, для изучения обстоятельств ДТП на Ленинском проспекте будет создана комиссия.

В результате аварии с автобусом маршрута № 2, которым управлял 56-летний мужчина, пострадал пешеход. Горожанина и водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще четыре человека получили травмы средней тяжести.

«Перед рейсом водитель прошел предрейсовый осмотр. До этого у него были выходные», — рассказал чиновник.

Поляков также отметил, что автобус находился в исправном состоянии. Предприятие, со своей стороны, возьмет под контроль состояние пострадавших и готово оказать им необходимое содействие.

Причины ДТП будут устанавливаться специальной комиссией. Состояния пострадавших находится на контроле Комитета по здравоохранению.

Напомним, серьезное ДТП произошло в 10 часов утра на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что въехавший в столб автобус на Ленинском опустили на землю с помощью крана. Перед этим спасатели деблокировали застрявшего в кабине водителя. Шесть человек пострадали.