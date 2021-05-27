В центре Гамалеи рассказали о преимуществах вакцинации «Спутником V»

В центре Гамалеи рассказали о преимуществах вакцинации &#171;Спутником V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что получившие оба компонента вакцины «Спутник V» в случае инфицирования коронавируса не выделяют вирус и не являются источником опасности для других.

Получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" COVID-19 коронавирус


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кирилл Поляков: Комтранс создаст комиссию для изучения обстоятельств ДТП на ...
С Балтийского завода с травмами госпитализирован рабочий
В центре Гамалеи рассказали о преимуществах вакцинации «Спутником V»
Задержан экс-охранник Стивена Сигала, который под видом сотрудника ФСБ ...
В Петербурге школьница забеременела после изнасилования в парке, в ...
Мотоциклиста госпитализировали с переломом после ДТП с «Волгой» ...
Учителям не придется проверяться на коронавирус перед ЕГЭ
На четырех улицах Петербурга будет ограничено движение