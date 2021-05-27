Жителей Петербурга пригласили в Удельный парк на заготовку веников

Петербуржцев пригласили в Удельный парк на заготовку берёзовых веников для бани.

Гроза, обрушившаяся на Северную столицу накануне повалила на проезжую часть деревья. Стволы увезли, а ветки оставили.

«Так как массового компостирования у нас в стране нет, скорее всего поедут на свалку. Если кто придёт и нарежет себе веников/наберет мульчи на клумбу, то на свалку поедет куда меньше полезного материала», — рассказала петербурженка Мария Третьякевич, сообщает peterburg2.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с начала портиться в Северной столице накануне после 19:00. Уже к 20:00 в городе поднялся штормовой ветер, начался проливной дождь и гроза. По состоянию на 22:00 максимальные порывы ветра были зафиксированы до 17 м/с, но и этого хватило, чтобы навести хаос в Северной столице.