В Петербурге дорожные службы вывозят упавшие из-за вечерней грозы деревья

В Петербурге дорожные службы вывозят упавшие из-за вечерней грозы деревья
Поваленное дерево. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Гроза, обрушившаяся на Северную столицу 18 мая, повалила на проезжую часть и тротуары 20 деревьев.

Порывы ветра во время грозы, по данным синоптиков, достигали 18−20 метров в секунду. Дорожные службы и садово-парковые предприятия города до сих пор устраняют последствия вечернего ненастья.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга, больше всего деревьев не выдержало ударов ветра в Приморском районе (14). В Выборгском районе упало четыре дерева, по одному — в Невском и Кировском. В настоящее время дороги расчищены.

Кроме того, спецслужбы получили 44 заявки об открытых люках. Во время грозы вода собралась на Выборгской и Ушаковской набережных, Приморском проспекте и улице Александра Матросова в Павловске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число пострадавших из-за бури в Петербурге увеличилось до четырех человек.

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