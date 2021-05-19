Число пострадавших из-за бури в Петербурге увеличилось до четырех человек

В Петербурге 18 мая в связи с непогодой в городе пострадало несколько человек.

На данный момент известно уже о четырех пострадавших из-за вечерней бури. Так двое из них госпитализированы. Об этом сообщается в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Напомним, что ранее писало о двух пострадавших. Выяснилось, что после того, как из-за сильного ветра часть кровли ресторана быстрого питания в Приморском районе на проспекте Испытателей обрушилась, то пострадали четыре человека, в том числе и один ребенок.

В ведомстве поясняют, что женщину и 10-летнего ребенка в состоянии средней степени тяжести пришлось госпитализировать. Кроме этого, мужчина и женщина будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, в городе из-за плохой погоды было повреждено 14 машин. При этом, спасателей 61 раз вызывал на различные происшествия, в том числе и падение деревьев — 30 раз, случаи падения конструкций — а также 12 раз.

Плюс ко всему, согласно сведениям Главка МЧС, определено семь случаев протечек кровель и подтопления помещений, девять случаев обрыва проводов и падения светофоров, а также три случая повреждения балконов.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Ленинградской области некоторые районы сидят без света из-за непогоды.