Суд оштрафовал TikTok на 1,5 млн рублей после отказа удалить запрещенный контент

До этого соцсеть уже штрафовали по той же причине на 2,6 миллионов рублей.

Московский суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей социальную сеть TikTok за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Об этом 27 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

В апреле соцсеть уже штрафовали на 2,6 миллиона рублей по той же причине. Несмотря на это, TikTok не начал исполнять законодательство. Напоминаем, что в отношении соцсети возбудили административное дело после того, как были обнаружены публикации с призывами к участию несовершеннолетних в незаконных акциях в поддержку блогера Алексея Навального.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что TikTok разработает свой сервис вакансий.