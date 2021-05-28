Алана Мамаева прокомментировала заболевание экс-супруги Аршавина

Мамаева не верит в слухи о пластике носа. Фото: alana_mamaeva/ Instagram

Мамаева не верит в слухи о пластике носа. Фото: alana_mamaeva/ Instagram

Блогер считает, что женщине не за чем придумывать себе страшные диагнозы.

Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана рассказала, что думает о тяжелом заболевании журналистки Алисы Казьминой, бывшей супруги Андрея Аршавина. Своим мнением о ситуации она поделилась на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Некоторые считают, что Казьмина сделала неудачную пластику носа, после чего ее лицо стало выглядеть не очень привлекательно. Чтобы оправдаться, она якобы придумала серьезное заболевание. Алана Мамаева из тех, кто верит журналистке.

«Не думаю, что это как-то связано с ринопластикой. Думаю, у нее аутоиммунное заболевание. Это 100%. Это не из-за пластики. Я с ней не разговаривала. Она больной человек. Не знаю ее точный диагноз»,

— заявила блогер.

Она также добавила, что пластика носа могла усилить процесс разрушения клеток.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алана и Павел Мамаев официально развелись после восьми лет брака.