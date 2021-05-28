Попавший в ДТП на Ленинском автобус был исправен, но общественный транспорт и водителей Петербурга ждет внеплановая проверка

Утром 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина автобус №2 на полной скорости въехал в столб, забравшись на опору на высоту около трех метров.

В шокирующем инциденте пострадали шесть человек, включая кондуктора и водителя, которого опора зажала в кабине — его пришлось вырезать оттуда спасателям. Кроме того, мчащийся автобус за секунду до столкновения сбил пешехода, стоявшего рядом с остановкой. Травмы у пострадавших серьезные: переломы, сотрясения ушибы — двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

О самочувствии водителя информации пока нет, как и о причинах дорожно-транспортного происшествия, однако известно, что перед выходом на линию в то самое утро мужчина, как обычно, прошел медосмотр, который не выявил никаких отклонений. Также по данным главы Комитета по транспорту Кирилла Полякова 55-летний водитель является надежным сотрудником, к которому никогда не было претензий. Таким образом, версия с внезапной потерей управления из-за ухудшения состояния пока не является основной.

Автобус, отмечает Поляков, также был абсолютно исправен. Очевидец предположил, что причиной аварии мог стать пешеход с ребенком, переходивший дорогу на красный свет — водитель якобы повернул руль, чтобы избежать столкновения, но вот увернуться от столба не успел, пишет «360».

Так или иначе, для расследования обстоятельств ДТП по поручению вице-губернатора Максима Соколова создадут специальную комиссию под руководством Кирилла Полякова, а общественный транспорт и водителей Северной столицы ждет внеплановая проверка. Случившимся также заинтересовалась прокуратура.

Добавим, что в аварии пострадала опора городского электрического транспорта, поэтому его движение на этом участке было некоторое время ограничено. Последствия инцидента удалось устранить к 16:35.