До 12 лет тюрьмы грозит виновнице ДТП в Пушкине

В Петербурге перед судом предстанет девушка, устроившая смертельное ДТП в Пушкине.

Трагическое событие произошло в марте прошлого года. По версии следствия, 18-летняя девушка, находясь за рулем Porsche протаранила на большой скорости внедорожник Volkswagen.

В результате ДТП 27-летняя водитель Volkswagen получила крайне тяжелые травмы и скончалась, ее пассажир с тяжелыми травмами попал в больницу.

Экспертиза показала, что девушка, которая управляла Porsche, находилась в состоянии алкогольного опьянения. По статье ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей.