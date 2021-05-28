До 12 лет тюрьмы грозит виновнице ДТП в Пушкине

До 12 лет тюрьмы грозит виновнице ДТП в Пушкине
Место происшествия. фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

В Петербурге перед судом предстанет девушка, устроившая смертельное ДТП в Пушкине.

Трагическое событие произошло в марте прошлого года. По версии следствия, 18-летняя девушка, находясь за рулем Porsche протаранила на большой скорости внедорожник Volkswagen.

В результате ДТП 27-летняя водитель Volkswagen получила крайне тяжелые травмы и скончалась, ее пассажир с тяжелыми травмами попал в больницу.

Экспертиза показала, что девушка, которая управляла Porsche, находилась в состоянии алкогольного опьянения. По статье ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей.

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